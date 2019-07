Un festival de fruits et légumes au marché

Pêche, tomate, abricot, salade, concombre... en été, les produits abondent sur les étals. Au marché ou en bord de route, les ventes de fruits et légumes progressent nettement. Les clients sont friands de produits frais et locaux. Bien que les prix soient un peu plus élevés, c'est la qualité qui prime. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.