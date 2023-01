Un festival de levers de soleil

Chaque matin, René Tombarel a rendez-vous. Un peu avant 8 heures, il vient à la rencontre du soleil levant. "Ce qu'il y a de chouette dans le lever de soleil, c'est que tous les matins c'est différent", dixit le photographe amateur. "La nature offre un spectacle. Il faut savoir en profiter", ajoute-t-il. Alors, au petit matin, René Tombarel marche et observe. Cette année, il a aussi photographié des cygnes, des mariés, des soleils rouges et des ciels dorés. Sur la plage, il est rarement le seul photographe amateur. "C'est superbe ! Il faut vraiment que les gens apprennent à sortir tôt le matin"; "C'est splendide et ça remplit de beauté pour la journée avant de partir travailler", confient quelques-uns d'entre eux. René Tombarel est retraité. Avec son simple téléphone et en prenant le temps, il arrive à réaliser de très beaux clichés qu'il montre sur les réseaux sociaux. L'hiver est la saison idéale pour profiter de ce spectacle sans avoir à se réveiller trop tôt. En janvier, le soleil se lève après 8 heures. TF1 | Reportage A. Flieller, A. Lalli