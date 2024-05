Un folklore dansant et gourmand

Sous les oliviers, c'est une fête de printemps, ou plutôt des retrouvailles entre les Niçois et leur danse traditionnelle. Un folklore qui attire toujours. Un spectateur nous confie : "On découvre ça, on habite la région, mais on ne connaissait pas forcément ses traditions". Un spectacle pour revisiter les traditions et les costumes d'époque, de pêcheurs, de bouquetière. Sur scène, l'orchestre met l'ambiance, avec un instrument bien particulier. le cougourdon. Pour profiter encore plus des plaisirs niçois, les gourmands font la queue pour l'une des spécialités de la fête, le pan bagnat, avec un peu de socca et de pissaladière, sous le soleil. On a demandé de quoi était fait la recette. On nous a répondu : "Il y a des tomates, du thon, des radis, c'est le vrai pan bagnat". Et ce n'est pas fini. La fête de mai continue tous les dimanches du mois de mai. TF1 | Reportage P. Lefrançois, C. Guerard