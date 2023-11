Un fort coup de vent balaie la moitié nord

Une mer déchaînée, et le vent qui souffle en rafales. La dépression Frederico est arrivée sur le littoral breton. À partir de midi et jusqu'à cette nuit, le vent se renforce. Certains arbres déjà affaiblis par le passage de la tempête Kieran menacent de tomber. Dans le Finistère, les dégâts d'il y a deux semaines n'ont pas tous été réparés. Une riveraine craint désormais que le vent n'arrache la bâche qui couvre une partie de son toit. Rafales maximales enregistrées ce jeudi matin : 142 km/h à Belle-Île, 137 à la pointe de Chémoulin, 118 à l'Île d'Yeu et à la pointe de Penmarc'h, et 108 à l'Île de Ré. À Poitiers (Vienne), le vent soufflait à 70 km/h, mais cela a suffi à déraciner cet arbre tombé en pleine rue sans faire de blessé. Dans le Puy-de-Dôme, département en vigilance orange, un parc a fermé ses portes aux visiteurs dès onze heures. Des rafales à plus de 100 km/h sont annoncées. Sur plusieurs ponts comme celui de l'Île d'Oléron, la vitesse de circulation a été limitée par mesure de sécurité. TF1 | Reportage B. Guénais, N. Hesse, G. Frixon