Un Français sur trois envisage de passer ses vacances d'été en montagne

Dans les Alpes-Maritimes, les stations de sports d'hiver s'adaptent à la saison estivale. En cette période de l'année à Auron, à 1 600 mètres d'altitude, les températures dépassent rarement les 25°C pendant la journée. Les vacanciers s'y rendent pour s'évader, se reposer et profiter du paysage. De nombreuses activités sont également au choix, notamment la baignade dans l'eau fraîche du lac, loin de la foule estivale. Pendant l'été 2018, un Français sur trois envisage de partir en montagne pour les vacances.