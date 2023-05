Un Français tué dans une fusillade à Djerba

Les forces de sécurité, lourdement armées, protègent les pèlerins, alors que des tirs viennent d’être entendus. Les policiers fouillent toute la synagogue. Tout le monde se met à l’abri. « Il se passe quelque chose de grave ». L’homme qui filme ces images recherche d’éventuelles victimes. À l’extérieur, les forces de sécurité sont sur le qui-vive. L’assaillant est l’un d’entre eux : un gendarme tunisien qui a tué deux de ses collègues et deux pèlerins, deux membres français et tunisiens d’une même famille. Le plus âgé d’entre eux est Benjamin Haddad, 42 ans. Il était boulanger à Marseille (Bouches-du-Rhône), père de quatre enfants. Son cousin, Amar El Azar, témoigne : "On est choqués. Il n’y a pas d’autres mots, on est choqués." L’attaque a eu lieu sur l’île tunisienne de Djerba, devant la synagogue de la Ghriba où près de 5 000 Juifs se retrouvent chaque année pour un pèlerinage traditionnel. Emmanuel Macron dénonce une haine antisémite liée à la fusillade. Les autorités tunisiennes cherchent à savoir s’il s’agit d’un acte isolé. Au même endroit, un attentat avait fait 21 morts en 2002. TF1 | Reportage B. Christal