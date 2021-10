Un frigo solidaire, la bonne idée d’étudiants de Tours

Voici la bonne idée d'étudiantes en fac de médecine. Ce frigo en libre-service met à disposition des aliments pour les étudiants en difficulté. "On a de la salade, des yaourts, des pommes de terre et du chocolat. C'est un dispositif de partage où chacun peut venir se servir et déposer des denrées alimentaires selon les besoins et à n'importe quel moment", explique Elise. Installé depuis un mois, ce frigo solidaire est accessible en toute discrétion. Frais de scolarité, logement, transport, gérer son budget reste une préoccupation permanente pour les étudiants. "Boucler les fins de mois, c'est parfois compliqué. On peut terminer une semaine en mangeant que des pâtes, alors, avoir quelques aliments qui changent comme ça, c'est très pratique", "Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir une solidarité comme ça au sein de l'université", confient quelques-uns. Des particuliers peuvent l'approvisionner, mais aussi des boulangeries ou des restaurants du quartier. Une fois par semaine, Mickaël propose des plats du jour invendus. Ce frigo a en outre un second intérêt : réduire le gaspillage.