Un froid déjà hivernal à Royat

À Royat, dans le Puy-de-Dôme, le paysage est digne d'une carte postale hivernale. À 800 mètres d'altitude, une nappe blanche recouvre la campagne. Sur la plaine, c'est un brouillard qui envahit les espaces. Avec moins deux degrés avant le lever du jour, les gelées encombraient les véhicules dans la matinée de ce 4 décembre 2019. Pour faire face à ce froid déjà hivernal, les vestes, les gants et les bonnets sont de mise.