Un froid polaire sur les marchés du Nord

Au meilleur de la journée, il fera moins trois degrés à Lille, dans le Nord. Ce lundi matin, les habitants se sont adaptés en multipliant les couches de vêtements pour résister à cette température négative. Malgré tout, ils gardent le sourire. Que l'on ait choisi de porter un bonnet, des après-ski, des moufles ou même tout à la fois, le froid a saisi beaucoup de monde sur le marché. Certains ont même les pieds congelés. La cheminée de la bouchère et le réchaud du primeur ont ainsi attiré les gourmands. Entre deux et trois centimètres de neige, la magie opère. Les allées d'un parc sont méconnaissables. Les flocons qui tombent et les arbres décorés éblouissent les passants. Les promeneurs augmentent la cadence de la marche pour se réchauffer. La vague de froid ne fait que commencer. Après la neige, le ciel va se dégager et les températures chuteront. Jusqu'à moins dix degrés, et pas de dégel, sont attendus d'ici samedi prochain.