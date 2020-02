Un froid sec et mordant dans le Bas-Rhin

Ce jeudi matin, le thermomètre affichait -3°C à Erstein (Bas-Rhin). Ces offensives hivernales n'ont rien d'exceptionnel, car elles font partie du cycle naturel. Sur le marché, les habitants sont même ravis de ce temps. Ils préfèrent le froid sec à l'humidité. Dans la région, on apprécie que les saisons s'affirment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.