Un "gang des rillettes" dans la Sarthe ?

Ces dernières semaines dans la Sarthe, trois distributeurs automatiques de rillettes ont été vandalisés. Pour Thomas Ouvrard, agriculteur de Saint-Jean-de-la-Motte, c’est même la quatrième fois en un an. Cela fait 10 000 euros de casse pour 200 euros de marchandises volées. Le distributeur est le seul moyen pour l’agriculteur de vendre ses produits. Les caméras de vidéosurveillance n’ont pas dissuadé les voleurs. "Ça ne sert strictement à rien, vu qu’ils sont cagoulés (…), il y en avait un avec un masque de Spiderman", explique Thomas. Quelle était leur motivation ? Qui sont ces nouveaux voleurs de charcuteries ? Dans une boucherie de Luché-Pringé, tout le monde s’interroge. "Je pense qu’ils font un commerce à côté", "ou alors, ce sont les gens qui sont contre la viande", supposent certains. Emmanuel Méthée, boucher-charcutier, a une réponse à leur donner : "Que faire de plein de rillettes ? Autant en avoir des fraîches tout le temps". Des fruits et des légumes ont aussi été volés dans ces distributeurs. Certains agriculteurs ont décidé de ne plus recharger les automates la nuit, pour éviter de telles casses. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel