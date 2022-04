Un gendarme aide une femme à accoucher sur l'autoroute

Il y a encore une semaine, ils ne se connaissaient pas. Désormais, les parents de Ramzan surnomment ce gendarme "tonton". Coincé dans des embouteillages sur le chemin de la maternité, le couple s'en est remis à un sauveur de 27 ans. "Je me suis dit que ça allait être un peu compliqué d'aller à l'hôpital. Donc, je lui ai proposé de se garer sur la voie la plus à gauche, on était sur l'autoroute. J'ai dit à la maman qu'il était trop tard. Donc, je peux penser qu'elle était un peu surprise qu'un gendarme lui dise que c'est lui qui va l'accoucher", raconte Dylan Lelièvre. En quelques minutes, ce dernier permet à Ramzan de voir le jour. "Il a eu le bon réflexe de mettre la couverture de survie et de mettre le chauffage à fond. Parce que moi, j'étais en hypothermie. Le bébé allait bien, il avait les yeux grands ouverts", affirme Nisrine Belhouari, mère de Ramzan. Le gendarme a même la présence d'esprit d'immortaliser cet accouchement peu banal. Voici donc Ramzan qui s'éveille au monde, sur l'autoroute A3. Son acte de naissance le précise d'ailleurs. "Il est notre héros", exprime Sami Belhouari, père de Ramzan. Un héros qui pense désormais à sa reconversion. Dylan Lelièvre souhaite en effet devenir pompier professionnel. TF1 | Reportage H. Dreyfus, D. Bordier