Un général iranien tué dans un raid américain

Suite à l'assaut de l'ambassade américaine à Bagdad, les forces américaines ont tué le puissant général Soleimani, l'émissaire de la République islamique en Irak. Selon le Pentagone, l'ordre aurait été donné par Donald Trump en personne. Ce personnage-clé iranien serait à l'origine de la montée des tensions et de nombreuses attaques dans la région. En Iran, le guide suprême appelle à la vengeance de sa mort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.