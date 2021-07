Un Girondin découvre 85 000 euros dans les encombrants

Cet argent, vous ne le verrez pas, et nous non plus. Il est bien gardé dans les locaux du commissariat de Bordeaux. Mais c’est bien ici qu’il a été trouvé il y a une semaine : au milieu des encombrants, dans un éléphant en porcelaine. L’homme qui a mis la main dessus, nous ne l’avons pas trouvé. Et on l’imagine plutôt discret, même s’il a décidé de donner son magot aux policiers. Un trésor au milieu des poubelles, c’est intrigant. Ce serait comme trouver un billet de 100 euros par terre, 850 fois dans la journée. Il faudrait un peu de chance. Mais l’heureux gagnant a probablement eu un doute sur la provenance des billets. Mardi, alerté par les articles dans la presse, un autre homme est venu réclamer l’éléphant. Il appartiendrait vraisemblablement à ses parents dont il avait vidé l’appartement. En découvrant la tirelire, comment auriez-vous réagi ? En tout cas, en attendant de retrouver son origine, elle fait l’objet d’une enquête pour savoir si son contenu ne provient pas d’un trafic. S’il existe un propriétaire, il faudra qu’il attende avant de pouvoir dépenser le magot.