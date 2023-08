Un glacier fond, des maisons emportées dans les eaux en Alaska

Les habitants n'ont rien pu faire pour sauver cette maison tombée intégralement dans la rivière. Un peu plus loin, cette terrasse s'est également effondrée dans le torrent. Depuis samedi, Juneau, la capitale de l'Alaska, subit des inondations record. Aucune victime n'est à déplorer, mais plusieurs habitations ont été détruites. Une partie de la ville s'est retrouvée sous les eaux. "On aurait dit une éruption volcanique dans notre jardin", confie une habitante. La cause de ces inondations, la fonte des glaciers qui fait déborder un lac, le Suicide Basin, en amont de la ville. Le phénomène se produit tous les ans, mais avec la hausse des températures cet été, la crue a atteint un niveau historique. Depuis deux jours, le niveau de l'eau a légèrement baissé, mais les scientifiques restent prudents. Ces 30 dernières années, le nombre de lacs glaciaires aurait augmenté de plus de 50% dans le monde. Des populations sont menacées par ces eaux. TF1 | Reportage A. Bourdarias