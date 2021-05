Un grand bol d'air au lac Chambon pour le long week-end de l'Ascension

Après une nuit passée dans leur van, ces promeneuses ont choisi le cadre idyllique du lac Chambon (Puy-de-Dôme) pour faire quelques photos. "Il y a une belle brume, des nuages bas et de belles lumières qui apparaissent de temps en temps. C'est magnifique", confie l'une d'entre elles. Les paysages printaniers et les quelques rayons de soleil suffisent pour que les randonneurs se lancent dans une grande balade. Les touristes sont aussi au rendez-vous en ce long week-end de l'Ascension. "Madame a réservé pour quatre jours au volcan d'Auvergne pour les enfants", se réjouit un père de famille. Pour leur part, les plus courageux se sont mis à l'eau pour tenter d'attraper des brochets pas vraiment dociles. Sur la plage, les commerçants font les derniers préparatifs avant l'arrivée des premiers gourmands. "On essaie de s'adapter un peu à tout le monde, aux gens qui aimeraient bien se faire un plat sympa en attendant la réouverture des terrasses", lance Elisabeth Rainon, employée à de l'Auberge de la plage. Promeneurs et professionnels espèrent pouvoir profiter d'une météo clémente ce week-end.