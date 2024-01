Un grand bol d'air en altitude

Ce petit train de montagne, dans cette station des Pyrénées, c’est l’attraction phare. Cela fait 101 ans qu’il arpente les flancs de la vallée face au pic d’Ossau, surtout en été et pour la deuxième année consécutive, en hiver. Faute de neige, les pistes de la station restent pour l’instant fermées. Alors, la station propose plein d’autres activités. Et ici, cela commence par une bonne garbure, la soupe locale, à déguster en haut des pistes pour se donner de l’énergie pour le reste de la journée. Une idée de programme : des randonnées à pied ou en raquettes, une autre technique que le ski. Au pied de la station, la neige n’a pas encore pointé le bout de son nez. Les routes sont assez sèches pour organiser des balades en trottinette électrique, des activités comme en plein été. Nino, 10 ans, a choisi de tester la tyrolienne à virages. "C’était très très bien ! Ça secoue un peu au début. Je pensais qu’aux stations de ski, c’était la luge, le ski et c’est tout", confie-t-il. Les stations repensent leur modèle. Ici, à Laruns (Pyrénées-Atlantiques), le projet pour le prochain hiver : une luge sur rail avec vue sur le lac. TF1 | Reportage A. Brousse, J. Demory