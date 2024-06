Un grand bol d'air pour plus de tonus !

Bien plus qu'une habitude, sortir de chez elle est devenu une nécessité pour Isabelle, qui travaille le reste du temps en maison de retraite. Elle a toujours une bonne raison d'être dehors. "Le soleil, c'est la vie", déclare-t-elle. Dans le parc municipal voisin, Irène et Alice marchent d'un pas pressé, et n'allez surtout pas croire que c'est pour rentrer chez elles. Et lorsqu'arrive une éclaircie, c'est aussi tout simplement l'idéal pour prendre du bon temps en famille. "Ça permet de se changer des idées, de s'aérer", affirme une maman. Plus tôt, à 9 heures du matin, nous avions rencontré Christiane avec son sac de sport. Comme elle, plusieurs fois par semaine, des retraités choisissent de commencer leur journée par une activité physique bien loin de leur canapé. Cela permet de garantir une qualité de vie durable, pour ne pas dire instantanée. Profiter de la lumière du jour permet d'être aussi moins fatigué et de mieux dormir. Le bien-être, parfois, tient à peu de chose. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive