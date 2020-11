Un grand bol d'air pur en Camargue

Avec des chevaux en liberté lancés au galop dans l'étang de Vaccarès, le spectacle est grandiose. Au son des guitares gitanes, une course sans entrave se dispute dans les grands espaces camarguais. Dans le pur respect des traditions, la manade est guidée par le gardian du domaine de Cacharel. Une vie au plus près de la nature qui séduit les plus jeunes. Anaïs, originaire de Clermont-Ferrand, s'est prise de passion et s'est installée dans la région. Les meilleurs chevaux camarguais servent au travail du taureau. Ce dernier est vénéré dans la région. Alors que Pierre Pidou est à la manœuvre, son grand-père Jean-Pierre Clauzel est toujours en selle. D'après lui, "le cheval de Camargue est un chien de berger dans un troupeau de taureaux". Quand vient le soir, le son des guitares flamenco résonne dans les cabanes. Dans les dernières minutes avant le coucher du soleil se jouent un incroyable show au beau milieu du parc ornithologique de Pont de Gau : celui du mouvement d'oiseaux. Un monde d'authenticité au plus proche de la nature.