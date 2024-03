Un grenier, un portefeuille, une histoire retrouvée

L'histoire d'une vie, voilà ce que tient désormais dans ses mains Laurent. Car au fond de cette enveloppe, un portefeuille intact et son stylo-plume encore imprégné de l'encre d'un autre siècle sont parvenus à ressusciter un homme, Vincent Soubielle. Il est mort sans descendance directe, mais dont ses arrière-petits-neveux, rassemblés autour de cette table, recueillent aujourd'hui la mémoire, prêts à faire revivre toutes les générations passées. Toute une famille venue comparer les photos. Voici le visage d'un homme de 39 ans, dont la destinée était donc de ressurgir pour nous raconter son histoire en partie reconstituée grâce à la découverte de son portefeuille perdu à plus de 800 km de chez lui, en pleine Seconde Guerre mondiale. Ce dernier a été retrouvé dans le petit village de Colombier (Haute-Saône), bien plus spécifiquement, derrière les portes de cette grange. Une ancienne ferme, où le foin s'éternisait depuis près d'une centaine d'années, quand Jean-François et Angela ont décidé de faire quelques travaux d'isolation nécessitant de déblayer leur grenier. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Pocry, Q. Trigodet