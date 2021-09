Un habitant sur cinq est Britannique à Eymet en Dordogne

Eymet a beau être un village typiquement français, lorsqu'on s'y balade, on se croirait un peu en Angleterre. Au marché, l'un des plus populaires de la région, on trouve maintenant de nouveaux commerçants. Steve Robbins vend des steaks d'agneau pour les burgers et des saucisses qui font partie des boucheries typiquement anglaises. Avant, les Anglais achetaient des résidences secondaires en Dordogne. Maintenant, ils sont nombreux à s'y installer pour de bon. Pour eux, déménager dans l'Hexagone c'est aussi choisir un art de vivre. Denise White est arrivée il y a cinq ans. Elle a ouvert son salon de thé à Eymet. Un petit bout d'Angleterre, où un jeune couple français parle à ses voisins de table anglophone. Certains choisissent même le pays pour de bon. Depuis trois ans, les demandes de naturalisation affluent à la préfecture.