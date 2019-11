Un Halloween inoubliable à La Mer de Sable

Pendant Halloween, toutes les fantaisies sont permises. Que ce soit pour de petites frayeurs ou de grands frissons, le parc d'attractions La Mer de Sable est fin prêt pour accueillir les visiteurs. Pour l'occasion, petits et grands ont sorti leurs plus beaux déguisements, une manière de se mettre dans l'ambiance du parc. D'ailleurs, La Mer de Sable promet émotions et frissons à tous ses visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.