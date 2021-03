Un hameau de Biot rasé cinq ans après les inondations meurtrières dans les Alpes-Maritimes

C'est le début d'un chantier de démolition hors norme à Biot. Dans un lotissement en zone inondable, 23 maisons vont être rasées. Toutes ont été rachetées à leurs propriétaires par l'intermédiaire du fonds d'état Barnier et des collectivités locales. Parmi eux, Philippe Camier qui a vécu ici pendant douze ans. Le 3 octobre 2015, des inondations catastrophiques s'abattent sur le quartier de Biot. Cette nuit-là, il y a eu plus de 1,5 mètre d'eau dans toutes les habitations. Cinq ans après, Philippe est soulagé de partir et d'avoir été indemnisé correctement. Raphaël était, lui aussi, propriétaire d'une maison près de La Brague. Celle-ci a également été rachetée. Avec le recul, il se demande si cette catastrophe n'était pas prévisible. Ce hameau a été construit dans les années 90 sur un terrain artificiel. À l'époque, les plans de prévention des risques n'existaient pas. Une urbanisation à tout-va qui ne serait plus possible aujourd'hui. En lieu et place des maisons sera construit un terrain naturel capable d'absorber les débordements futurs de la rivière pour mieux protéger le reste du quartier.