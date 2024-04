Un héritage olympique en danger à Grenoble

Devant 70 000 personnes le 6 février 1968, le général de Gaulle ouvre les Jeux. La ville est témoin d'exploits sportifs restés dans l'histoire. Les JO ont été un formidable accélérateur économique pour Grenoble. L'hôtel de ville, la gare, le village olympique... tous ont été construits à cette époque. Mais 56 ans plus tard, une partie de ce patrimoine est en ruine. Certains bâtiments ont été incendiés, les appartements squattés, puis murés. L'autre symbole des Jeux olympiques de 1968, c'est l'anneau de glace, la piste qui a accueilli les épreuves de patinage de vitesse. Mais aujourd'hui, le béton et les graffitis ont remplacé la glace. Avec son association, Pierre Robert essaye tant bien que mal de préserver ce site. À Grenoble, aujourd'hui, il faut avouer qu'il est difficile de trouver des traces visibles des Jeux. Du côté de la mairie, on rappelle que ces sites, longtemps propriétés de l'État, ne sont pas évidents à entretenir. Un patrimoine encombrant devenu obsolète, c'est bien ce que veulent éviter les organisateurs des JO de Paris cet été. L'objectif affiché, s'appuyer au maximum sur des infrastructures existantes et durables dans le temps. TF1 | Reportage F. Chevallay, A. Cerrone