Un hibou dans le sapin : une chouette surprise !

C'est sans doute le cadeau le plus original jamais découvert dans un sapin de Noël. Bobby Hayes avait été appelé dans cette famille du Kentucky pour nettoyer les tapis. C'est en s'approchant du sapin qu'il a découvert un petit hibou paisiblement installé parmi les guirlandes. "Le hibou s'est assis sur une branche basse, ici. J'ai dû ramper et il m'a fallu plusieurs minutes pour l'attraper", raconte Bobby. C'est une tradition dans la famille White d'aller couper un sapin à la forêt tous les hivers. L'arbre a été transporté, décoré sans que le volatile ne se manifeste. Personne ne s'était rendu compte de sa présence dans la maison. "J'ai trois chiens, nous utilisons cette pièce en permanence. On regarde la télé, et la cuisine est à côté. Il n'a pas bougé", affirme Michelle White. Le rapace en bonne santé a été remis en liberté dans les arbres du jardin. C’est une fin heureuse d'un conte de Noël plutôt chouette. TF1 | Reportage C. Chapel