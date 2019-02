Un hiver ensoleillé à Saint-Raphaël

Pas une once de neige en cette période hivernale à Saint-Raphaël. Avec un ciel bien dégagé, les balades en pointu sont de mise pour découvrir les sites les plus remarquables du littoral. Le cap Dramont, avec ses falaises rouges, en fait partie. Un petit paradis comme le définissent ses habitués. Découvrez toute la splendeur de cette ville de la Côte d'Azur en hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.