Un hiver pluvieux dans le Béarn

Dans le Béarn, les familles de la zone A qui terminent leurs vacances d'hiver au ski n'ont pas de chance. Depuis plusieurs jours, les tempêtes se succèdent dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans le village d'Arette, l'activité économique tourne au ralenti et certains touristes sont repartis plus tôt que prévu. La neige devra tomber d'ici vendredi offrant un week-end sous le soleil aux amateurs de glisse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.