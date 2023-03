Un hiver trop doux et trop sec

Dans le Bas-Rhin, on constate une terre sèche et poussiéreuse, comme en plein été. Depuis mi-janvier, aucune pluie significative n'est tombée en Alsace. L'hiver n'est pas encore terminé. Dans les champs, les systèmes d'irrigation ont déjà été installés. Les préparatifs de Noël dernier en bermuda et en tee-shirt est une image pour illustrer la sécheresse et la douceur exceptionnelle de cet hiver. Avec des températures moyennes de deux à sept degrés au-dessus des normales de saison, les machines ont du mal à sortir les poireaux, la terre étant trop dure. Du jamais-vu pour Denis Digel, maraîcher. Des cours d'eau, notamment celui en plaine d'Alsace, subissent également un manque d'eau due notamment aux faibles quantités de neige tombées dans les Vosges ces dernières semaines. Même constat dans une autre rivière plus loin. Le débit est similaire à celui d'un mois d'août. Les pêcheurs redoutent des conséquences sur certaines espèces de poissons, ne pouvant plus se réfugier aux abords. La façade Est de l'Hexagone reste la plus concernée par le manque d'eau. En février, le déficit de précipitation sur l'ensemble du pays atteignait 75%, un record. TF1 | Reportage P. Vogel, S. Prez, L. Claudepierre