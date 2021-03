"Un homme d'honneur" sur TF1 : les confidences de Kad Merad sur son nouveau rôle

Dans la série intitulée "Un homme d'honneur", le fils d'un juge renverse un motard et prend la fuite. Dès les premières secondes, le ton est donné. Il ne s'agit pas d'un simple accident de la circulation. Kad Merad joue le rôle du juge. Pour protéger la vie de son fils, il bascule dans l'illégalité : mensonges, maquillages de preuves et autres manœuvres frauduleuses. "Ce n'est pas terrible. Mais j'ai quand même l'impression que ce personnage, on le comprend. C'est un père de famille. Qu'il soit magistrat ou autre chose, il va falloir qu'il trouve des solutions", explique Kad Merad. "Un homme d'honneur" est l'adaptation d'une série israélienne. Pour le premier rôle, il fallait trouver un acteur dramatique. Installé dans un registre plus tôt comique, Kad Merad développe depuis quelque temps une autre facette de son jeu. "Les acteurs comiques rêvent de film dramatique", confie-t-il. Son rôle dans cette série a nécessité quatre mois de tournage, de courses-poursuites et de tensions en tout genre pour un dénouement en six épisodes.