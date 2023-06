Un homme foudroyé et des torrents de boue

Ce vendredi matin, nous l'avons trouvé devant sa maison, dans ce petit village de Bruch (Lot-et-Garonne). Patrick se force à garder le sourire, à relativiser. Pas de victime, mais de nombreux dégâts. Des crues, ils en ont déjà vécu. Mais dans leurs souvenirs, pas d'aussi fortes depuis 40 ans. Les inondations ont été très localisées. Le ruisseau de l'Auvignon est sorti de son lit brusquement. Dans ce village, 20 maisons inondées, une trentaine de personnes relogées et des évacuations toujours en cours. Cette famille ne peut pas encore rejoindre son habitation. Frayeur aussi en Alsace avec ces averses particulièrement brutales à l'aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg. En Haute-Savoie, des vents violents ont soudain arraché ces tonnelles en marge du marathon du Mont-Blanc, à Chamonix. Et quelques kilomètres plus au nord s'est produit un drame assez rare, à Gaillard jeudi, en fin d'après-midi, à la sortie de bureau, devant cette usine pharmaceutique. Un employé de 34 ans rejoint sa voiture et est foudroyé sur le champ. Chaque année, une centaine de personnes est foudroyée dans l'Hexagone. Une dizaine en meurt. Ce fut le cas hier. TF1 | Reportage Q. Fichet, E. Vinzent