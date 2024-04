Un hôpital au ralenti après une cyberattaque

C'est une mauvaise surprise pour Rayan ce mercredi matin. À peine arrivé à l'hôpital de Cannes, il doit déjà en repartir sans être passé par le bloc opératoire. On lui a dit que c'était annulé à cause d'un problème informatique. Le centre hospitalier est en réalité la cible d'une cyberattaque survenue hier matin. Un tiers des opérations a dû être déprogrammé. Tous les systèmes informatiques ainsi que les connexions internet ont été coupés pour éviter des fuites de données. Dans tous les services, comme ici en cardiologie, c'est le retour au papier-crayon. Une cellule de crise a été activée, le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours. En attendant, même si les urgences continuent à fonctionner, l'hôpital tourne au ralenti et ne peut plus assurer certains actes médicaux. Ces derniers mois, les cyberattaques se sont multipliées contre des hôpitaux ou des municipalités. Les pirates visent les données personnelles des patients ou des administrés pour les revendre ou réclamer des rançons. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Lalli