Un hôpital de campagne bientôt disponible à Mulhouse

Le Haut-Rhin compte une centaine de lits de réanimation, désormais tous occupés. Au vu de cette situation, l'armée va procéder à l'installation en urgence d'un hôpital de campagne devant le CHU de Mulhouse (Alsace). Il sera implanté sur un parking, à proximité immédiate des urgences, et pourra accueillir 30 lits de réanimation. Ce dispositif, qui devrait ouvrir lundi prochain, permettra de soulager les services de l'établissement hospitalier.