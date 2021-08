Un incroyable show de projections nocturnes à la Cathédrale de Rouen

Elle est l'une des cathédrales les plus connues du pays, mais à la nuit tombée, c'est un tout nouveau visage qu'elle révèle. Ce soir-là, 2 000 personnes sont sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Elles viennent de Rouen bien sûr, mais aussi de Metz, de Lyon et même de New York. De l'autre côté de la place, derrière les fenêtres d'un bâtiment historique, 17 projecteurs ont été installés pour donner vie à l'immense façade de la cathédrale. Le régisseur Vincent Dubos veille sur ce système dernier cri. "Nous sommes les gardiens des images de la cathédrale. Nous pouvons intervenir très rapidement en cas de bug informatique", explique-t-il. L'année dernière, en 2020, le spectacle n'a pas eu lieu en raison de la pandémie. Cette année, il retrace les grandes épopées normandes et la découverte des nouveaux mondes. Les Rouennais ont eux aussi droit à leur mise en lumière grâce à une projection monumentale de l'arbre généalogique de la ville, de Guillaume le Conquérant aux habitants d'aujourd'hui.