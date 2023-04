Un instant printanier sous les cerisiers en fleur

Avec leurs couleurs blanches ou roses, ces fleurs de cerisiers japonais symbolisent le renouveau. Dans le plus grand parc oriental d'Europe, leur floraison est partout et invite au voyage. Une découverte pour ces Lillois. "Quand j'arrive dans un endroit comme ça, le dépaysement me rend détendu" ; "Ça fait déjà de belles couleurs et ça fait zen", témoignent-ils. Un décor naturel propice aux photos. Tous les ans, le spectacle est unique. Jardinier ici depuis plus de 30 ans, Didier Touzé ne s'en lasse pas. "On profite mieux de la nature à partir du printemps", explique-t-il. À l'heure du déjeuner, certains s'installent sur les pelouses pour manger et surtout pour profiter. En cette saison, la nature se réveille. Les azalées, les érables ou les camélias commencent à s'épanouir. L'hiver semble déjà loin. À Maulévrier, les cerisiers japonais sont encore en fleur pendant quelques semaines. Mais le parc propose bien d'autres découvertes afin de bénéficier d'un grand bol d'air. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche