Un isoloir anti-Covid inventé en Bretagne

Des prototypes d'isoloir d'un nouveau genre anti-Covid sortiront bientôt d'un atelier breton. Ils permettront d'allier confidentialité du vote et sécurité sanitaire. C'est un peu l'aboutissement de plusieurs mois de réflexion. Pour le moment, ce n'est encore qu'une maquette. L'idée a été lancée par l'entreprise bretonne Éditions Événements et Tendances. Pour cette dernière, le Covid a tout chamboulé. "La crise sanitaire a impacté notre chiffre d'affaires entre 20 et 30%. Et là, on s'est dit, il faut qu'on trouve des relais de croissance", confie son directeur associé Laurent Guillemet. Il faut donc se réinventer et trouver des soutiens auprès des maires des communes voisines par exemple. À Grand-Champ (Morbihan), huit isoloirs anti-Covid ont été commandés pour les élections régionales. "On a tous peur pour notre démocratie que le taux de participation soit catastrophique. Donc, tout doit être mis en œuvre pour expliquer aux électeurs qu'on est capable de faire des bureaux de vote totalement sécurisés", explique le maire.