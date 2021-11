Un jeu de société pour défendre les commerces locaux

Quand Caroline entre dans la boucherie d'Olivier, elle vient chercher de la viande de qualité et des vignettes Monopoly. Le jeu est simple : collecter chez les petits commerçants les 22 vignettes du futur plateau de jeu. Les 1 000 premiers participants gagneront le Monopoly version Hem. Un peu plus loin, Cécile la fleuriste participe aussi à l'opération. Comme une cinquantaine de commerçants dans la commune, c'est une aubaine après des mois difficiles. À la boulangerie juste à côté, il ne reste plus aucune vignette. Les habitants se déplacent juste pour ça. Pour compléter leur plateau Monopoly, certains troquent leur vignette sur les réseaux sociaux ou dans la cour d'école avant de se rendre à la mairie. Aline et ses deux filles ont tout collecté en à peine trois jours et espèrent emporter le prix ultime : partir à l'autre bout du monde. En tout, 100 000 euros ont été investis par la ville de Hem dans le cadre du plan de relance. Pour participer au jeu tout en consommant localement, les habitants ont jusqu'au 31 décembre. TF1 | Reportage C. Pueyo, V. Casanova