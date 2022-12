Un jour "presque" sans train

"Désolée, j'ai mon train dans trois minutes", disait une passante qu'on essayait d'interroger ce vendredi matin. C’est presque pareil pour tous les passants qu’on voulait interroger. Hors de question de prendre le risque de rater son train, même pour nous répondre. Dès sept heures, en gare de Saint-Pierre-des-Corps près de Tours (Indre-et-Loire), la journée s’annonçait compliquée pour ces voyageurs à destination de Nantes (Loire-Atlantique). Très peu de trains sur les rails, la salle d’attente presque vide, une situation rare dans cette gare d’ordinaire très fréquentée un vendredi matin. Entre huit heures et midi et demi, seuls trois trains sur les huit prévus vont rejoindre la capitale. À Nantes, ici aussi les trains sont rares, prisés et donc pleins. À la veille de ce week-end, entre télétravail et congé, beaucoup se sont organisés. Mais pour ceux qui n’ont pas le choix, la grève est plus ou moins acceptée. Et ce n’est que le début, 40% des trains circuleront ce week-end. La SNCF envisage une reprise progressive seulement lundi, avec trois trains sur quatre sur tous les axes des TGV. TF1 | Reportage C. Gerbelot, C. Madronet, K. Gaignoux