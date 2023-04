Un kilomètre de câble en cuivre volé… le tram à l’arrêt

Bernard a levé les yeux au même endroit en début de cette semaine. Et voici ce qu'il a découvert, les câbles électriques du tramway sectionnés et arrachés. Ils ont été volés. "Je suis dans un état de colère. Jusqu'à maintenant, on avait des vols, mais de 400 mètres par ci et 300 mètres par là. Mais là, ça représente quasiment la moitié de la ligne", affirme Bernard Lepla, vice-président d'Amitram à Marquette-lez-Lille (Nord). Du jamais-vu sur cette ligne touristique depuis ses débuts il y a 30 ans. Le moment tombe mal, les rames du XXe siècle devaient accueillir les premiers visiteurs de la saison. Ce sont 20 000 euros de manque à gagner, et surtout 60 000 euros de réparation au minimum. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs. Le câble en cuivre est un butin précieux aujourd'hui. Le cours a fortement augmenté, il devient un produit de luxe intéressant à revendre. Ce n'est pas étonnant pour les habitants. Justement, tous espèrent voir la sécurité du site renforcé en installant un système d'alarme directement sur les câbles par exemple. Le maire veut encore aller plus loin en créant une salle de vidéosurveillance. Le projet est en cours, il doit être validé par le ministère de l'Intérieur et la Préfecture. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette