Un kiosque devenu un lieu d'hommage à Jean-Pierre Pernaut à Sanary

Beaucoup d'émotion ce mercredi matin sur le marché de Sanary-sur-Mer (Var). Les commerçants sont en train de remballer, mais on voulait vous montrer le kiosque d'où avait été présentée l'édition spéciale, il y a quatre ans, pour l'élection de Sanary, comme plus beau marché de France. Le kiosque qui s'est transformé depuis quelques jours en un lieu d'hommage. Il y a des fleurs déposées par des habitants, des bouquets avec dessus un mot, "A notre ami". Et puis, il y a un livre de condoléances mis à disposition des habitants. Beaucoup de personnes ont été vues ce mercredi matin pour venir le signer. C'est le cas d'Alyssa, quinze ans, qui écrit que c'était un rituel de venir regarder le 13H avec ses grands-parents et qui conclut avec ces mots, "On t'aime très fort". Et c'est peut-être ça qui résume le mieux le lien entre les commerçants, les habitants de Sanary et le 13H de Jean-Pierre Pernaut, un lien profond d'affection, un lien d'amour tout simplement. TF1 | Duplex B. GUENAIS