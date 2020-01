Un label pour les vraies baguettes de vrais boulangers

Pour faire face à la concurrence, les artisans boulangers ont lancé le nouveau label "Boulanger de France". Pour décrocher ce dernier, ils doivent fabriquer des baguettes 100% maison, comme le fait Martin Spitaels à Villeneuve-d'Ascq (Nord). Il faut également utiliser des produits locaux, réduire la quantité de sel et donner les invendus aux familles les plus démunies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.