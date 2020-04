Un libraire de Pornic décide de livrer ses bouquins

En cette période de confinement, les librairies sont fermées comme de nombreux commerces sur le territoire. À Pornic, Yann Laigle, libraire, ne peut plus recevoir des clients dans son local, mais a décidé de poursuivre ses activités. À pied ou en voiture, il livre gratuitement les livres aux domiciles de ses clients. Cependant, les ventes sont maigres et ne lui permettent que de payer les charges, pas plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.