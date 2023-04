Un lieu extraordinaire dans ma région

Sur le Cap Taillat ce matin-là, les gardes du littoral vont renforcer des barrières. En cette saison, ils ont le cap pour eux seuls. Ici, pas de voiture, tout se fait à pied. Le travail est physique, mais le décor compense l'effort. Ces sentiers ont été tracés par les artilleurs de Napoléon. Il avait installé sur les caps une ligne de défense pour protéger la marine marchande des pilleurs anglais. Aujourd'hui, ce sont les promeneurs qui viennent admirer ce panorama. Du Cap Taillat, l'onde de terre entourée d'eau turquoise, au Cap Camarat, où phares et vagues nous rappellent la Bretagne, en passant par le Cap Lardier et sa campagne bucolique, les trois caps sont un voyage. Un concentré de paysages parsemés de petites criques qui invitent à la pause. A l'abri des caps, Frédéric et Marco emmènent des touristes naviguer en été. Hors saison, ils profitent du calme pour s'émerveiller des eaux cristallines. Laissons nos kayakistes pagayer pour s'élancer dans une drôle de quête au Cap Lardier. Le plus vaste, le plus sauvage aussi. TF1 | Reportage A. Flieller, A. Lalli, C. Guérard