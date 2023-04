Un lieu extraordinaire dans ma région : l'Île de Sein, un concentré de fraîcheur

Sous ses airs de petit paradis, elle cache bien son caractère. L'Île de Sein est un fragment de terre posé sur l'eau, où la rudesse des éléments a soudé ses 150 habitants. En effet, tout le monde se connaît. Et cette proximité, on la trouve dans les ruelles escarpées où aucune voiture ne peut circuler. Partout, dans l'île, le bruit des vagues se confond avec celui des charrettes qui font partie du décor. Les bateaux rythment le quotidien de toute l'île au fil des marées. Cédric Pfeiffer, ostréiculteur, les connaît mieux que personne. Voilà trois ans qu'il a quitté Paris et le continent pour ce cadre de vie unique. Il n'a aucun mal à nous confier qu'il a la carte postale en direct et qu'il a le meilleur bureau au monde. D'ailleurs, le concentré d'iode et la fraîcheur de l'eau se ressentent naturellement en bouche. Pourtant, il n'y a que sept kilomètres qui séparent l'île du continent. Mais cela suffit à faire la différence. Et quand on est sur l'île, il n'y a pas que les papilles qui se régalent, les pupilles aussi en profitent. TF1 | Reportage C. Ebrel, P.F. Watras, M. Pirckher