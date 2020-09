Un loto pour sauver un château

Ce week-end à Treize-Vents (Vendée), neuf animaux de la basse-cour traditionnelle vendéenne ont été les stars du "loto popo". Plusieurs parieurs ont participé à l'opération visant à restaurer le château de la Boulaie. Le principe consiste à attendre que des animaux de la ferme déposent leurs crottes dans la case choisie sur un terrain quadrillé. À chaque offrande, un huissier de justice réalise un constat. Avec plus de 10 000 euros collectés, les travaux vont pouvoir commencer.