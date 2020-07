Un loup attaque les troupeaux en Seine-Maritime

Emile Verdier, éleveur ovin à Mesnières-en-Bray (Seine-Maritime), retrouve parfois ses moutons égorgés. Au total, il a perdu six de ses bêtes. Et dans le département, une trentaine de cas similaires ont été recensés. Désormais c'est sur, un loup est à l'origine de ces attaques selon une photo prise à la mi-avril en pleine nuit. Pourtant, ce canidé figure parmi les espèces protégées. En attendant de trouver la solution adéquate, les éleveurs perçoivent une indemnisation pour chaque bête attaquée.