Un loup repéré à moins de 50 km de Lyon

Marc Benoit et Floriane Tanneur sont deux naturalistes amateurs. Il y a quelques jours, grâce à un piège photographique, ils ont eu une drôle de surprise. Ils ont pu réaliser le cliché d’un loup gris adulte. C’est un événement car le loup n’avait pas été vu dans le Rhône depuis un siècle. Seule sa présence sur les lieux est pour le moment confirmée. S’il s’est installé, il devrait permettre de réguler certaines espèces qui prolifèrent. Néanmoins, en plus de consommer du sanglier, du chevreuil ou du renard, il risque aussi de chasser des moutons. La nouvelle suscite l’inquiétude de certains éleveurs. Thierry Marchau possède 80 brebis laitières. À cette période, elles viennent de mettre bas. Alors il sait qu’à l’avenir, il va devoir se protéger. Au village, chacun a son avis sur la question. Entre peur ancestrale et protection de la biodiversité, les opinions divergent. Au mois d’avril, deux attaques sur des moutons ont eu lieu dans une autre commune du Beaujolais. Mais on n’a pas pu établir avec certitude qu’il s’agissait du loup.