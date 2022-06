Un lundi de Pentecôte comme en plein été à Palavas-les-Flots

C’est un lundi de Pentecôte aux allures de mois de juillet. À Palavas-les-Flots (Hérault), dès neuf heures, ce lundi matin, les touristes n’ont eu qu’une seule hâte, se jeter à l’eau. La météo est exceptionnelle : déjà 27 °C au thermomètre. Ce couple est arrivé de Suisse pour un week-end prolongé qui fait du bien au moral. "Les températures sont très très bonnes. Les gens sont contents, il y a de plus en plus de monde aussi", affirme la jeune femme. Dans le centre-ville de Palavas-les-Flots, les commerces et les terrasses font le plein. Ces amies sont venues pour un week-end entre filles : "On vient toutes les années depuis longtemps. Là, c’est vraiment extraordinaire parce qu’on a un temps de juillet ou d’août, ce qui est très rare pour début juin. Pas d’enfants, pas de mari, que de la rigolade" ; "C’est le moment de décrocher". Un échauffement avant des vacances au Maroc en août prochain. Pour Sarah Llamas aussi, la Pentecôte est un entraînement avant la saison. Et dans son bar, "Le Rio", il est réussi. Encore quelques heures pour profiter avant le retour à la maison. Le compte à rebours est lancé. Plus que trois semaines avant les vacances d’été. TF1 | Reportage A. Bacot, K. Gouiffès