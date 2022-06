Un lundi très chaud dans le sud, et la canicule arrive

Il parait que dans le sud, on est habitué à la chaleur. Mais avec plus de 30 degrés ce lundi matin à la Cadière d'Azur (Var), on dit que la journée va être particulièrement chaude. "On est habitué, on a survécu comme ça. Puis c'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais on va s'habituer" ; "On va avoir une semaine de canicule à partir de demain, pour toute la semaine", témoignent des habitants. De l'eau et de l'ombre sur un banc ou en terrasse, tous les moyens sont bons pour chercher un peu de frais. "Je ne crains pas tellement le chaud, je crains le froid" ; "Fermer les volets, prendre un peu de douche, et boire beaucoup d'eau", lancent certains. De l'eau aussi pour les touts petits, qui craignent un peu plus la chaleur. Pour certains, en revanche, c'est dehors qu'il faut travailler ce lundi et supporter la canicule. Ils résistent en s'hydratant et en buvant un peu d'eau pour se rafraîchir. C'est une canicule plutôt précoce pour un mois de juin. Cet après-midi, 30 degrés sont attendus dans le Var. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba