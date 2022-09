Un maire agressé après avoir réprimandé des jeunes

William Pelletier a trois points de suture au visage, mais surtout une émotion toujours vive quand il évoque l'agression qu'il a vécue : "C'est inadmissible. Ce genre de chose ne devrait pas exister". Ce mercredi, en sortant de sa mairie, à Châteauneuf-sur-Cher (Cher), il rejoint sa voiture. "Je mets le contact, je baisse la vitre. Au moment de reculer, je vois quelqu'un qui me demande si je le reconnais, puis me tabasse", raconte-t-il. Son agresseur présumé est arrêté le soir même. C'est un habitant de 19 ans que monsieur le maire a réprimandé deux mois plus tôt. Le jeune en question faisait des tours de mobylette sur le camping et semait le désordre. Le maire lui a pris par le bras pour lui demander de ramasser toutes les ordures qui trainaient. Le jeune l'a alors menacé. "On n'est pas élu pour se faire taper dessus parce qu'on réprimande quelques jeunes", se désole William. Ce vendredi, dans cette commune de 1 500 habitants, c'est un sentiment d'indignation qui domine. Depuis hier, William Pelletier reçoit des messages de soutien. Mais avec 27 ans de mandat, il attend que soient sanctionnées les agressions contre les élus. TF1 | Reportage C. Madronnet, P. Schély