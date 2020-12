La commune de Riotord invite le Père Noël

Un arrêté municipal autorise le Père Noël à survoler et à se poser dans la commune de Riotord (Haute-Loire). En effet, le maire a donné son feu vert et a même prévu la piste d'atterrissage sur un terrain de foot. Le Père Noël que nous avons réussi à joindre a remercié Riotord d'avoir facilité sa tournée. Les deals du village de 1 200 habitants se portent très biens. "Cette petite folie de dernière année va nous permettre de redonner le sourire à tous les petits enfants", affirme Guy Peyrard. Cet article qui vend des vaccins des rennes, vérifiés par les agents municipaux, aux lutins, dont le nombre ne pourra excéder six. À Riotord, grands et petits trouvent cela drôle. Ces derniers approuvent l'arrêté. Ils sont d'ailleurs invités à lui faire un dessin et déposer au pied du sapin un verre de lait et un gel hydroalcoolique. "Il faut quelques choses pour emmener de la joie", disent certains. "J'ai été sage, je compte bien avoir quelques choses", confient d'autres.